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Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 17:12

ЮУрГУ исполнил три желания студентов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 25 января, все российские вузы отмечали день студента – в честь праздника ЮУрГУ, по традиции, исполнял желания своих воспитанников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Профессиональный праздник студенты отметили в стиле XVIII века. Вуз «посетила» сама Елизавета I. Причем императрица пришла на чествование студентов не одна, а с генералом Иваном Шуваловым и ученым Михайло Ломоносовым.

Представление для «императрицы» и собравшихся студентов прошло в формате учебного дня. Так, например, в рамках урока музыки хор Prima Vera исполнил международный гимн студентов, а на уроке иностранных языков всех студентов ЮУрГУ поздравили представители Института лингвистики и международных коммуникаций из разных стран мира.

После представления различных направлений деятельности вуза состоялся традиционный интеллектуальный поединок между Татьянами вуза и директорами институтов и высших школ ЮУрГУ. В «сражении умов» победила команда профессоров – преподаватели смогли ответить на все вопросы именинниц.

Также в рамках праздника Сбербанк передал университету книги серии «Библиотека Сбербанка». Кроме этого, студенты получили доступ к электронной версии этой библиотеки.

«Мы приглашаем студентов присоединиться к нашей команде, подключиться к грандиозной работе, которую мы ведем. У нас очень амбициозные цели во всех направлениях. И для их реализации нам нужны молодые лидеры, готовые браться за новые проекты и сложные задачи, верить в себя и коллег, развиваться самостоятельно и развивать организацию. Мы готовы оказывать им всяческую поддержку», – отметил заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Владимир Антонов.

Важной частью праздника стала реализация университетской традиции – исполнение студенческих желаний. В течение года учащиеся ЮУрГУ выдвигают свои предложения по улучшению жизни в университете. 25 января ректор ЮУрГУ Александр Шестаков выбирает три наиболее актуальных идеи. В этом году студенты «загадали» около 50 желаний.

На празднике проректор по учебной работе Андрей Радионов объявил результаты выбора ректора: «В каждом из общежитий студгородка ЮУрГУ появятся новые микроволновые печи. Еще студенты смогут получить email-адрес с доменом @susu.ru для приобретения лицензионных программ на свои комьютеры и планшеты, используя студенческую скидку. Также студенты ЮУрГУ смогут бесплатно подготовиться к сдаче международного экзамена TOEFL и IELTS», – рассказал проректор.

После объявления выбранных желаний Радионов наполнил бокалы студентов шампанским и пожелал отличной учебы в новом семестре.

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Теги: студенты, юургу, день студента, новости челябинска
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