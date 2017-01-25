Сбербанк подарил книги 150 вузам ко Дню студента

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В День студента Корпоративный университет Сбербанка передает книги серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока, – вузы также получили доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

В Челябинске книги уже заняли свое место в Научной библиотеке ЮУрГУ. Подарок студентам и преподавателям вуза передал заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Владимир Антонов.

«В Сбербанке активно прививается культура самообучающейся организации, создан единственный в своем роде Корпоративный университет, открыта Виртуальная школа, в которой можно пройти обучение по множеству направлений в любое удобное время. Мы постоянно организуем видеотрансляции лекции ведущих мировых экспертов, так что прослушать их могут не только сотрудники, но и наши клиенты. Мы выращиваем лидеров "изнутри", ценим своих специалистов и меняемся в соответствии с требованиями времени. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде, подключиться к грандиозной работе, которую мы ведем. У нас очень амбициозные цели во всех направлениях. И для их реализации нам нужны молодые лидеры, готовые браться за новые проекты и сложные задачи, верить в себя и коллег, развиваться самостоятельно и развивать организацию. Мы готовы оказывать им всяческую поддержку», – отметил Владимир Антонов.

«Библиотека Сбербанка» – это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В ее составе – книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям.

Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу. Сегодня в серии 70 книг, которые представлены в печатном виде и в электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows) как онлайн, так и офлайн.