ВНИМАНИЕ. #ЯРоссия: куда пойти и что посмотреть 12 июня в Челябинске – афиша праздника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 12 июня, Челябинск будет отмечать День России. Лейтмотивом праздника в этом году стала многонациональность. Ведь в промышленном мегаполисе живут не только русские, татары и башкиры. Челябинск – это более 130 национальностей и этнических групп. О том, как в городе будут отмечать праздник, который стал символом национального единства и общей ответственности за будущее Родины – в афише Агентства новостей «Доступ».





Праздник начнется в 11.30 с красочного шествия «Парад дружбы народов». В колонну встанут иностранные студенты, консулы, представители национальных центров области. Они пройдут по Кировке от Молодежного театра до Театра оперы и балета имени Глинки.

Для прохождения колонны с 11.20 до 11.45 будет ограничено движение по проспекту Ленина. Доступ автомобилей на территорию, прилегающую к Молодежному театру, также будет ограничен с 08.00 до 12.00.

В полдень на площади Ярославского (у Оперного театра) стартует международный фестиваль «Урал-Восток: многоцветье культур», с участием ансамблей из Башкортостана и Казахстана, а в 12.30 откроется «Сад ШОС-БРИКС». В шатрах будут работать национальные центры, все желающие смогут посетить их, чтобы познакомиться со всем многообразием культур и традиций разных народов.

Праздничная программа «Россия – это мы» начнется в 12.00 на Кировке. Со сцены у Главпочтамта выступят лучшие фольклорные коллективы Южного Урала. В 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина состоится концерт «С любовью к России».

По словам начальника Управления культуры Дмитрия Назарова, из года в год количество мероприятий, посвященных празднованию Дня России, растет. Они становятся более качественными и масштабными. Помимо главных мероприятий, череда праздничных программ запланирована во всех крупных парках и скверах города.

«В 14 часов начнутся концерты, посвященные Дню России в горсаду имени Пушкина, парке имени Тищенко, в сквере по улице Молодогвардейцев, в парке Калининского района. В скверах Ленинского района и Саду Победы будут раздавать ленты, окрашенные в цвета российского флага», – рассказал Дмитрий Назаров.

Фотографии со всех мероприятий можно будет выкладывать в социальные сети с хештегом #ЯРоссия, который объединит жителей всей страны.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР – 12 июня. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент РФ Владимир Путин сказал, что «с этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан». В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим Указом придает 12 июня государственное значение – День принятия декларации о государственном суверенитете России.

Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.