Вышел первый путеводитель по заповеднику «Аркаим»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники «Аркаима» выпустили путеводитель по заповеднику и «Стране городов» – на 55 страницах буклета рассказывается об истории возникновения поселения и результатах работы археологов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на издателей.

Путеводитель был выпущен благодаря президентскому гранту, который заповедник получил весной 2017 года на реализацию проекта «Бронзовое кольцо России». Мария Макурова и Федор Петров подготовили буклет «Аркаим – "Страна городов". Путеводитель по Бронзовому кольцу России».

Издание посвящено археологическим памятникам эпохи бронзы так называемой Страны городов, вошедшим в состав заповедника. Впервые представлены основные результаты археологических исследований объектов. В путеводителе можно найти карту памятников «Страны город», их фотографии, реконструкции внешнего вида поселений. Информация изложена в кратком и доступном виде.

Путеводитель предназначен для жителей и гостей Челябинской области, туристов заповедника «Аркаим», работников музеев, студентов-историков и тех, кто интересуется древней историей Южного Урала. Скачать буклет можно по ссылке.