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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 13:21

Музей заповедника «Аркаим» получил президентский грант


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Музей заповедника «Аркаим» (Челябинская область) получил президентский грант на реализацию проекта общенационального значения «Аркаим – страна городов: Музейный гид по Бронзовому кольцу России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Кремля.

Как рассказала начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова, деньги – а заявка подавалась на сумму 870 тыс. рублей – предназначены на создание системы указателей для путешественников по так называемой Стране городов.

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«Проект предполагает создание и установку информационных стендов у каждого из 14 объектов, подобных Аркаиму, входящих в "Страну городов" и расположенных на территории пяти муниципальных районов области: Кизильского, Брединского, Карталинского, Пластовского и Варненского. Это уникальные памятники археологии, где работают, в том числе, ученые с мировым именем, а местные жители и обычные туристы порой даже не знают, рядом с какими удивительными памятниками истории они живут. Им же по четыре и более тысячи лет!» – рассказал Мария Макурова, добавив, что проект, получивший грантовую поддержку президента России, имеет большое образовательное и воспитательное значение.

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Она уточнила, что на сегодняшний день территории, где расположены археологические памятники, выведены из землепользования и входят в состав заповедника «Аркаим».

Опыт проведения подобного рода работ у коллектива заповедника «Аркаим» уже есть: в прошлом году, благодаря поддержке фонда В. Потанина, в рамках проекта «Парк Аркаимского периода: затерянный мир» было установлено 52 информационных стенда, расположенных возле памятников природы, культуры, археологических объектов.

Заповедник «Аркаим» был образован в 1991 году на территории Кизильского и Брединского районов после археологического исследования этой территории и обнаружения уникального памятника эпохи бронзы – укрепленного поселения Аркаим. Первооткрываетелем Аркаима стал доктор исторических наук Геннадий Зданович, он же стал первым руководителем заповедника. В 1994 году при областной администрации было создано учреждение «Специализированный центр Аркаим», задачей которого являлась охрана и пропаганда исторического и культурного наследия. С открытием новых памятников музей-заповедник приобрел кластерный характер. 27 февраля 2008 года музей-заповедник был преобразован в государственное учреждение культуры историко-культурный заповедник областного значения «Аркаим». В него вошли археологические памятники, получившие в литературе название «Страны городов» и расположенные на территории Челябинской области.

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Теги: туризм, грант, аркаим, новости челябинска, археология
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