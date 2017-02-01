ВНИМАНИЕ. Южный Урал окутал смог: в Челябинске – 2-я степень опасности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области вновь объявлены неблагоприятные метеоусловия – неприятный запах и дымовая завеса в приземном слое атмосферы будут держаться в шести городах региона, причем в областном центре сохраняется вторая степень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

По данным синоптиков, в Челябинске с семи вечера 1 февраля и до 11 часов утра 2-го ожидаются НМУ второй степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в атмосфере (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия).

В Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске до вечера четверга, 2 февраля, будет сохраняться 1-я степень экологической опасности.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы. А обычным людям советуют дополнительно позаботиться о своем здоровье: больше пить воды, исключить алкоголь, носить специальные маски.

Добавим, на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос, посвященный взаимосвязи смога и различных недомоганий.