Так вот ОНО какое: космонавт сфотографировал с борта МКС «лицо Челябинска»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Член экипажа Международной космической станции Сергей Рязанский выложил на своей страничке фотографию Челябинска – жители разглядели в очертаниях города «кричащую гримасу», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Космонавт Сергей Рязанский продолжает делиться снимками городов, сделанными с борта МКС. Накануне известный испытатель Роскосмоса показал своим подписчикам, как выглядит Челябинск. Фотография набрала несколько тысяч «лайков» Инстаграме.

Между тем, вглядевшись в снимок, многие горожане увидели, как из световых объектов примерно в районе ЧМЗ получается человеческое лицо.

«Люблю мой промышленный и пыльный Челябинск! Над городом нависла экологическая катастрофа, и будто сам город в шоке от этого – и будто лицо города проявилось на Вашем фото!» – пишет один из подписчиков.

Гримаса то ли кричит, то просто открывает рот от удивления.

Напомним, Минприроды РФ не включило Челябинск в ТОП-20 городов с самым грязным воздухом. Да, и из космоса город видно достаточно четко.