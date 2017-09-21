Пт, 22.09.2017, 14:27 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 14:49

Минприроды РФ не включило Челябинск в ТОП городов с самым грязным воздухом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минприроды РФ назвало города с самым грязным воздухом, основываясь на данных 2014-2016 годов, – Челябинск в ТОП-20 не попал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на доклад ведомства, оказавшийся в распоряжении газеты «Известия».

Московские чиновники резюмировали, что ситуация с вредными выбросами в атмосферу в целом по России ухудшается, из-за чего в стране заболеваемость астмой за три года выросла в полтора раза. Челябинск в списке из 20 городов с самой сложной экологической обстановкой не упоминается, зато присутствует Магнитогорск.

«В ТОП-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов – часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

Теги: выбросы, нму, смог, новости челябинска, минприроды
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 590
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:24
Полицейские изъяли 1,5 тыс. контрафактных медицинских изделий в Челябинске
сегодня, 13:54
Полицейский из Бредов отказался от взятки 40 тыс. рублей от челябинского коммерсанта
сегодня, 12:57
18+ Педофил зарезал бабушку и напал на полицейского в Пластовском районе
сегодня, 12:17
Дубровский внес изменения в документ от 1949 года
сегодня, 11:48
Так вот ОНО какое: космонавт сфотографировал с борта МКС «лицо Челябинска»
сегодня, 10:32
Ашу оставили без света «черные» лесорубы
сегодня, 09:31
ВНИМАНИЕ. Госавтоинспекция приглашает челябинок на конкурс «Автоледи-2017»
сегодня, 08:17
18+ Челябинский игроман, сломавший нож о мать ради «спасения мира», отправится на лечение
вчера, 18:01
«Трактор» уволил ассистента главного тренера после 8 проигрышей в 12 играх
вчера, 17:49
Развитием экологически чистого транспорта в Челябинске займется рабочая группа
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость