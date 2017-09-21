Минприроды РФ не включило Челябинск в ТОП городов с самым грязным воздухом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минприроды РФ назвало города с самым грязным воздухом, основываясь на данных 2014-2016 годов, – Челябинск в ТОП-20 не попал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на доклад ведомства, оказавшийся в распоряжении газеты «Известия».

Московские чиновники резюмировали, что ситуация с вредными выбросами в атмосферу в целом по России ухудшается, из-за чего в стране заболеваемость астмой за три года выросла в полтора раза. Челябинск в списке из 20 городов с самой сложной экологической обстановкой не упоминается, зато присутствует Магнитогорск.

«В ТОП-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов – часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.