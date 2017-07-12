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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 09:12

Воспитанника детсада увезли в больницу после падения на прогулке в Сатке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) проводится проверка по факту получения телесных повреждений двухлетним мальчиком в результате падения в дошкольном учреждении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Инцидент произошел еще 8 июня в одном из детсадов города: двухлетний воспитанник получил травму в результате падения во время игры на улице и был госпитализирован. Родителей сотрудники учреждения о произошедшем не уведомили», – рассказали в ведомстве.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за пребывание детей в дошкольном учреждении.

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Теги: детсад, новости сатки, ребенок пострадал, травма. несчастный случай
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