Воспитанника детсада увезли в больницу после падения на прогулке в Сатке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) проводится проверка по факту получения телесных повреждений двухлетним мальчиком в результате падения в дошкольном учреждении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Инцидент произошел еще 8 июня в одном из детсадов города: двухлетний воспитанник получил травму в результате падения во время игры на улице и был госпитализирован. Родителей сотрудники учреждения о произошедшем не уведомили», – рассказали в ведомстве.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за пребывание детей в дошкольном учреждении.