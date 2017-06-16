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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 11:30

ВНИМАНИЕ. Волонтеры из Челябинска едут на поиски ребенка, пропавшего в Каслях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Поисковый отряд «Легион-СПАС» объявил сбор волонтеров для выезда в Каслинский район на поиски пропавшего 10-летнего мальчика – Иван Котов пропал 14 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, по информации мамы Вани, в среду, 14 июня, в десять утра сын уехал на велосипеде в библиотеку и пропал. Проверку по факту исчезновения мальчина начал Следственный комитет.

«Своими силами жители и сотрудники полиции не справляются, просят нашей помощи. Время и место сбора – 16 июня, ориентировочно в 13.00-14.00, на стоянке у ТЦ Северные ворота в г. Челябинск, Свердловский тракт, 1 (выезд в сторону Каслей)», – говорится в группе отряда в соцсети.

Всех желающих предупреждают, что местность сложная – имеются лес, река, карьеры, пещеры, поэтому всех тех, кто готов помочь в поисках ребенка, просят быть в соответствующей экипировке и запастись репеллентами. Тех, кто при необходимости сможет задержаться на несколько дней, обещают обеспечить спальными местами.

Добавим, местные волонтеры прочесывают окрестности города с половины восьмого утра.

Координатор поиска – Татьяна Гроза.

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Теги: пропал ребенок, волонтеры, поиски детей, новости каслей, похищение ребенка, легион спас
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