Пн, 13.03.2017, 11:36 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 08:58

ВНИМАНИЕ. Военные саперы взорвут лед на реке Сим под Ашой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) будут взрывать лед на реке Сим (Аша, Челябинская область), чтобы предотвратить затопление населенных пунктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Саперы ЦВО проведут взрывные работы на реке Сим в районе южноуральского города Аша для предотвращения затопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений. Для разрушения льда, толщина которого достигает 90 см, саперы израсходуют около тонны взрывчатых веществ. Работы спланированы с понедельника по среду, 13-15 марта, в светлое время суток», – приводит ТАСС слова помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина.

Противопаводковые мероприятия координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где организован мониторинг обстановки на водоемах Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и МЧС.

Половодье на Южном Урале обычно проходит в апреле-мае, с двумя пиками: первый – во второй декаде апреля, второй, связанный с началом таяния снега в горах, в первой декаде мая. Осложнения обстановки возможны в случае обильных осадков (наложение сроков дождевого паводка и второго пика половодья). Динамика развития обстановки в ближайшее время будет определяться температурным режимом и количеством осадков, сообщили ранее в региональном управлении МЧС.

Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов. Затороопасная обстановка прогнозируется в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицке.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: весенний паводок, половодье, новости аши, гу мчс по челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 583
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:32
Ноу-хау весны 2017: челябинские дороги ремонтируют «холодным асфальтом»
сегодня, 11:15
18+ Беременную многодетную невесту осудят за убийство жениха на свадьбе в Златоусте
сегодня, 11:08
Московский арбитраж признал незаконным удорожание строительства перинатального центра в Челябинске
сегодня, 10:58
Федеральные инспекторы проверят, как «перезимовали» дороги в Челябинской области
сегодня, 10:40
Южноуральцы в составе сборной России взяли серебро ЧМ по керлингу на колясках
сегодня, 10:14
В России стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
сегодня, 09:22
Авиация ЦВО приведена в высшую степень боеготовности
сегодня, 08:44
Более 400 тыс. заплатит житель Сатки за разбитый камнем банкомат
вчера, 14:22
Более 80 коробок поддельного алкоголя изъято из гаража челябинки
вчера, 12:38
С 13 марта челябинцы могут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость