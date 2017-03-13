ВНИМАНИЕ. Военные саперы взорвут лед на реке Сим под Ашой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) будут взрывать лед на реке Сим (Аша, Челябинская область), чтобы предотвратить затопление населенных пунктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Саперы ЦВО проведут взрывные работы на реке Сим в районе южноуральского города Аша для предотвращения затопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений. Для разрушения льда, толщина которого достигает 90 см, саперы израсходуют около тонны взрывчатых веществ. Работы спланированы с понедельника по среду, 13-15 марта, в светлое время суток», – приводит ТАСС слова помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина.

Противопаводковые мероприятия координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где организован мониторинг обстановки на водоемах Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и МЧС.

Половодье на Южном Урале обычно проходит в апреле-мае, с двумя пиками: первый – во второй декаде апреля, второй, связанный с началом таяния снега в горах, в первой декаде мая. Осложнения обстановки возможны в случае обильных осадков (наложение сроков дождевого паводка и второго пика половодья). Динамика развития обстановки в ближайшее время будет определяться температурным режимом и количеством осадков, сообщили ранее в региональном управлении МЧС.

Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов. Затороопасная обстановка прогнозируется в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицке.