Водителю из Карталов ограничили сободу за ДТП с тремя пострадавшими

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Карталинского района (Челябинская область) осужден за ДТП, в результате которого пострадали три человека, двое из которых стали инвалидами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Карталинский горсуд признал 28-летнего местного жителя Андрея Жукова виновным по части 1 статьи 264 УК РФ – "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"», – сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Жукову ограничили свободу сроком на два года и еще на столько же лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 1,1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и более 800 тыс. – материального ущерба.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ноябре 2015 года. Жуков, управляя Chevrolet Cruze, совершая обгон на дороге Черноречье – Бреды, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с ВАЗ-21063 под управлением жителя Варненского района. Водителю последнего автомобиля и двум его пассажирам были причинены тяжкие телесные повреждения, двое из них стали инвалидами.

Ограничение свободы заключается в установлении гражданину определенных ограничений. Например, не выходить из дома в вечернее и ночное время, не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, не менять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания.