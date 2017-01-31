Водителя Land Cruiser, протаранившего ТК в Южноуральске, спасли подушки безопасности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водителю Toyota Land Cruiser Prado, на скорости въехавшему в торговый павильон в Южноуральске (Челябинская область), удалось выжить благодаря подушкам безопасности – в магазине на момент ЧП никого не было, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Напомним, авария произошла 30 января, в 22.32, на перекрестке улиц Советской Армии и Мира. Внедорожник, сломав ограждение, въехал в торговый павильон и совершил столкновение с легковым автомобилем Kia Cerato, стоявшим в парковочном кармане у дома 46 по улице Мира. На место аварии были направлены сотрудники ГИБДД, которые установили и задержали водителя внедорожника.

«Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в организме водителя. Аварийный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стражи порядка отправили на штрафстоянку, а на водителя 1968 года рождения, жителя города, составили административные протоколы – за управление в состоянии опьянения и повреждение дорожных сооружений», – говорится в сообщении.

Теперь хозяина внедорожника ждут лишение прав и солидный административный штраф. В данном ДТП никто из людей не пострадал, а водителя спасли подушки безопасности.