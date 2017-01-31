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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 08:54

Пьяный водитель на внедорожнике разнес торговый комплекс в Южноуральске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Внедорожник врезался в здание торгового комплекса в Южноуральске (Челябинская область) – пьяного водителя задержали сотрудники полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пьяная езда по улицам Южноуральска едва не привела к трагическим последствиям в понедельник, 30 января, вечером. Иномарка на скорости вылетела в торговый павильон с Т-образного перекрестка между улицами Мира и Советской армии. Автомобиль разнес входную группу ТК «Лето» и остановился. Очевидцы шутят, что внедорожнику проще было бы проехать насквозь, чем сдавать потом назад.

«На водителя 1968 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, был составлен протокол. Мужчине грозит лишение прав и 30-тысячный штраф», – рассказали в ОМВД «Южноуральский».

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненного коммерсантам. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Ольга Плеханова,
фото из группы «Подслушано Южноуральск» 

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Теги: пьяное дтп, внедорожник, новости южноуральска
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