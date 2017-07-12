Ср, 12.07.2017, 14:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 14:18

Власти Южного Урала намерены массово учить детей плавать


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах Челябинской области введут обязательные уроки плавания – об этом в среду, 12 июля, в рамках областного совещания с главами муниципалитетов заявил заместитель губернатора Олег Климов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это станет одной из мер, которые правительство региона намерено предпринять после трагедии в Чесме, где, напомним, на озере Максимка утонули семь человек, в том числе четыре ребенка. По словам Климова, одной из причин несчастного случая стало неумение держаться на воде – и взрослые, и дети запаниковали и утонули в 50 метрах от берега.

«Поэтому мы намерены системно организовать работу по обучению младших школьников плаванию. В регионе построено большое количество ФОКов, и общее количество бассейнов сегодня говорит о том, что занятиями уже на сегодняшний день можно охватить большинство. Минспорта Челябинской области доложило, что в секциях по плаванию сегодня занимаются всего 3 тыс. человек. Там, где есть ФОКи с бассейнами, должны быть тренеры по плаванию, в школах тоже должны быть уроки обучения плаванию в рамках физкультуры или дополнительные занятия. Но это должна быть система. Общая задача – всех детей младших классов нужно научить плавать. Чтобы эту работу перевести с факультатива к обязательным занятиям», – комментирует вице-губернатор.

Еще одна мера правительства – ужесточить контроль за уже имеющимися пляжами. Главам муниципалитетов поручено до 1 августа уточнить места массового отдыха людей, оборудовать пляжи спасательными постами, знаками и всем, что предписывают правила. В местах где купаться нельзя, должны быть соответствующие аншлаги, жителей, рискнувших нарушить запрет, будут наказывать рублем. Для этого Климов поручил опять же до 1 августа составить список должностных лиц, которые будут дежурить на береговых линиях и составлять административные протоколы.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, школьники, вода, трагедия, плавание, олег климов
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:38
Сотрудникам бывшего МУП «Челябавтотранс» задолжали более 30 млн рублей зарплаты
сегодня, 14:09
Лидер ОПГ по автоподставам задержан в Челябинске, он уже сдал подельников
сегодня, 13:25
Автор лучшего проекта благоустройства Челябинска получит 100 тыс. рублей
сегодня, 12:04
ВНИМАНИЕ. Новые правила перевозки детей вступили в силу 12 июля
сегодня, 11:51
Мать простила сына, едва не зарезавшего ее серпом, в Челябинской области
сегодня, 11:40
Южноуральская полиция поймала мошенников, которые подсовывали продавцам «прикольные» деньги
сегодня, 09:54
Около 200 зрителей пришли на открытую тренировку ХК «Трактор»
сегодня, 09:34
ВАЖНО. В России изменили порядок предоставления льготных автокредитов
сегодня, 09:12
Воспитанника детсада увезли в больницу после падения на прогулке в Сатке
сегодня, 09:01
Засвет! «Челябэнерго» приглашает горожан на уникальную фотовыставку
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость