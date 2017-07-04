Тело последнего утонувшего найдено под Чесмой; названа предварительная причина трагедии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Светловском сельском поселении (Чесменский район, Челябинская область) найден последний утонувший мужчина – до девяти утра 4 июля он считался без вести пропавшим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр регионального главка МЧС.

«Работы по поиску утонувших в озере Максимка велись вплоть до сегодняшнего утра. Спасатели исследовали береговую линию, проверяли поверхность водоема. В светлое время суток на месте происшествия работали водолазы специализированной пожарно-спасательной части. Сегодня они приступили к погружениям в 5 часов утра. По информации на 09.15 местного времени поиск на озере Максимка завершается. Тело мужчины 1981 года рождения поднято на поверхность», – сообщили в главке, оперативная группа которого координировала спасательные работы.

Напомним, трагедия разыгралась вечером 2 июля – семьи родственников отмечали окончание школы одной из дочерей. Затем решили покататься на алюминиевой лодке. По предварительным данным, в ходе движения нос лодки начал набирать воду, пассажиры – девять человек и все без спасжилетов – сгрудились на корме, в результате чего плавательное средство опрокинулось. Переворот лодки произошел в 50-100 метрах от берега. Четверым удалось спастись, сейчас они госпитализированы, пятеро – в том числе двухлетний малыш – погибли. Также утонули двое мужчин, которые бросились на помощь родным.

Более подробно обстоятельства трагедии установят следственные органы.

Добавим, по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семьям погибших будет оказана материальная помощь.