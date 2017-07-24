Власти Челябинска выделили более 1 млн рублей на ремонт «подземки» на площади Революции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске начался ремонт подземных переходов на площади Революции – об этом в понедельник, 24 июля, в ходе аппаратного совещания заявил начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам чиновника, на прошлой неделе подрядчики привели в порядок лестницу со стороны улицы Кирова. В ближайшие дни аналогичные работы запланированы на выходе к Молодежному театру.

«С учетом того, что тема стала интересной всем, из городского бюджета мы выделили на ремонт пешеходного перехода на площади Революции более 1,2 млн рублей. Не могу сказать, капитальный это будет ремонт или освежающий. Знаю, что капитально сделают ступеньки, там где нужно будет, заменят штукатурку на потолке», – прокомментировал глава города Евгений Тефтелев.

Между тем, по данным Общественной палаты Челябинской области, на ремонт подземного перехода под площадью Революции в Челябинске требуются десятки миллионов рублей. Здесь в идеале потребуется замена облицовки лестниц, пола, потолка и стен, системы освещения, возможно нужно будет оборудовать переходы современными подъемниками для маломобильных групп населения и обустроить переходы навесами над входами, чтобы на лестницы не попадали атмосферные осадки.

«Деньги не только город выделяет. Есть средства, которые зарабатывает МАУ "Кировка" – эта работа под их ответственностью», – добавил градоначальник.