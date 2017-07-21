На ремонт подземного перехода под площадью Революции требуются десятки миллионов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На ремонт подземного перехода под площадью Революции в Челябинске требуются десятки миллионов рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы областной Общественной палаты, члены которой проинспектировали объект, в первую очередь, необходимо заменить гидроизоляцию, сделать современную систему водоотведения. Также потребуется замена облицовки лестниц, пола, потолка и стен, системы освещения, возможно – оборудовать переходы современными подъемниками для маломобильных групп населения и обустроить переходы навесами над входами, чтобы на лестницы не попадали атмосферные осадки.

«Работы очень много. И на их производство потребуются десятки миллионов рублей», – приводятся в сообщении слова члена ОП Челябинской области Николая Дейнеко.

Напомним, 18 июля в указанном переходе произошло обрушение фрагмента штукатурки с потолка. По словам специалистов, разрушился строительный состав, а не сами плиты перекрытия. Однако ЧП вызвало обеспокоенность челябинцев.

В инспекции приняли также участие начальник городского Управления культуры Дмитрий Назаров и директор муниципального автономного учреждения «Кировка» Ольга Попова.

«Техническое и эстетическое состояние подземных переходов сильно беспокоит жителей города. Например, в подземном переходе на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина с потолка и по стенам бежит вода. Лестничные марши частично разрушены. В помещениях стоит зловонный запах», – констатируют в Общественной палате региона.

Ежегодно МАУ «Кировка», организация, обслуживающая данные подземные переходы, проводит работы по текущему ремонту помещений, что дает лишь краткосрочный эффект, так как данные объекты строились 40 лет назад и подошло время для проведения капитального ремонта.

Для обсуждения вопроса Общественная палата региона намерена провести круглый стол с участием депутатского корпуса и администрации Челябинска.

Фото пресс-службы ОПЧО