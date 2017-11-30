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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 13:01

Виктор Рашников оценил преображение магнитогорского парка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников положительно оценил преобразования в парке у Вечного огня – экскурсию по обновленному парку провел глава города Сергей Бердников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации комбината.

«Радует, что немало сделано в одном из знаковых мест города для комфортного отдыха жителей. Если в свое время радовались объектам, которые создавались за пределами города – на Банном и в Абзаково, – то теперь повод для гордости есть и в центре Магнитогорска. На месте заброшенной территории появился красивый парк, который предстанет во всей красе будущим летом, когда поднимется трава, распустятся деревья», – поделился своими впечатлениями Виктор Рашников.

Это уникальное место, где любой посетитель сможет отдохнуть, как ему нравится: просто погулять, покататься зимой на лыжах, летом – на велосипеде, провести время всей семьей

Руководители посмотрели всю реконструируемую территорию, и впечатления от сделанного самые хорошие. У комбината и города есть и другие планы по благоустройству Магнитогорска.

Виктор Рашников отметил, что в плане комфорта для горожан важна и другая составляющая – экологическая. На ММК делается немало для улучшения экологической обстановки в городе, и снижать обороты в этом направлении не планируется. «За последние годы экологическая ситуация улучшилась в разы, и новые уже запланированные проекты сделают очередной прорыв в этом направлении. В перспективе, буквально в ближайшие годы, мы должны достичь показателей, которые позволят говорить о стабильно хорошей экологической ситуации в Магнитогорске», – отметил Рашников.

В свою очередь, градоначальник Сергей Бердников подчеркнул, что город в одиночку не потянул бы столь масштабную реконструкцию парка. «Но нашли поддержку у руководства комбината, области, за что от всех горожан огромное спасибо. Не скрою, когда уже приступили к строительству, у жителей были сомнения, говорили, что здесь будет или новый торговый комплекс, или что-то другое, что людям не особо нужно. Пока шли работы, горожане уже приходили сюда, гуляли и радовались. Теперь же, когда все приобрело завершенный вид, жители высказывают слова благодарности за то, что сделано. А значит, затея и затраты оказались не напрасными», – добавил мэр.

Решение о реконструкции парка было принято по многочисленным просьбам горожан. Весной этого года проводили опросы, и более 90% жителей заявили, что необходимо преобразить заброшенную территорию.

В 2017 году на реконструкцию парка выделено 150 млн рублей, практически в равных долях – из средств ПАО «ММК», областного бюджета и по федеральному партийному проекту «Единой России» «Комфортная городская среда». Реконструкцию предполагается провести в четыре этапа. Первые два завершены: оформлена главная аллея – заасфальтирована, высажены ели и устроен газон, установлено освещение. В южной части появились беговые, велосипедные и прогулочные дорожки с освещением. На территории обустроено несколько парковок, по границам парковой зоны высажена двухрядная живая изгородь. В следующем году строители приступят к восстановлению пляжа и реконструкции набережной. В планах – ремонт ступеней к монументу, установка малых архитектурных форм, организация спортивного сектора и детской площадки.

По словам Сергея Бердникова, на перспективу есть и другие задумки. В результате их реализации Магнитогорск станет зеленым городом, хотя и расположен посреди степи.

Теги: реконструкция, парк, новости магнитогорска, ммк, благоустройство
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