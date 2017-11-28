Мэрия Магнитогорска поблагодарила ММК за обновленный парк у Вечного огня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) поблагодарила градообразующий металлургический комбинат – ПАО «ММК» – за обновленный парк у Вечного огня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации, общественных связей и рекламы комбината.

«Строительный сезон на Южном Урале короткий, и у многих были сомнения, что удастся выполнить запланированный объем работ. Тем не менее, благодаря слаженным действиям, постоянному контролю со стороны ответственных, ну и, конечно, благоприятствующим погодным условиям все обязательства выполнены. Горожане получили новый комфортный уголок, где уже сейчас можно прогуляться, а совсем скоро можно будет кататься на лыжах», – сказал глава города Сергей Бердников.

Благодарственное письмо от главы города для генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева вручили начальнику административного отдела комбината Вячеславу Нижегородову. Письма также адресованы директору ООО «Объединенная сервисная компания» ММК Сергею Ласькову и руководителям городских предприятий: ООО «Трест «Магнитострой», ООО «ОКС», ОАО «Прокатмонтаж», асфальто-бетонного завода «Универсал», ООО «Виктория», ООО «ДорСервис», МП «Трест «Водоканал», «Магнитогорскинвестстрой», ДСУ и МАУ «Парки Магнитки».

По словам градоначальника, работа по обустройству зон отдыха продолжается. Уже сегодня решается вопрос создания парковой зоны в южном районе города. Кроме того, много внимания уделяется озеленению Магнитогорска. «Мы высаживаем огромное количество деревьев. Мне хочется поблагодарить руководство градообразующего предприятия и лично председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова, по чьей инициативе проводится эта работа. Теперь наша задача – сохранить зеленые насаждения», – отметил Сергей Бердников.

Реконструкция парка у Вечного огня – крупнейший проект по благоустройству городской инфраструктуры, реализованный в городе металлургов в 2017 году. После расчистки и вырубки старых деревьев и кустарников выполнена высадка зеленых насаждений, обустроены газоны, заасфальтированы пешеходные и велосипедные дорожки, организованы парковки. Финансирование глобальной реконструкции ведется из местного и регионального бюджетов. Спонсорскую помощь оказал Магнитогорский меткомбинат. Строительные организации Группы ПАО «ММК» взяли на себя заботу по наружному освещению парка и проведению поливочного водопровода.

Парк был создан в 1979 году и до 2012 года назывался Парк Победы. В 2012 году решением МГСД он стал парком у Вечного огня. Общая площадь парка составляет 38 гектаров. В 1979 году, к 50-летию Магнитогорска, здесь был установлен знаменитый монумент «Тыл – Фронту». Монумент – начало своеобразной трилогии о мече – защитнике Родины, задуманной скульптором Вучетичем. Меч, выкованный в легендарной Магнитке, Родина-мать подняла над головой врага на Мамаевом кургане под Волгоградом. И этот же меч, по замыслу Вучетича, победоносно опустил к ногам воин-освободитель, застывший в граните в Трептов-парке в Берлине (ФРГ).