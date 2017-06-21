ВАЖНО. Ветки, металлолом и ботву запрещено выбрасывать в контейнеры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителей частного сектора Челябинска просят не складировать несанкционированный мусор на контейнерных площадках и забивать им баки – Горэкоцентр в очередной раз поясняет, какие отходы считаются «правильными», а какие граждане должны утилизировать самостоятельно.

«В индивидуальном жилом фонде Челябинска установлено необходимое количество контейнеров, администрация регулярно выделяет средства на ликвидацию несанкционированных свалок, но на месте вывезенного мусора, как правило, быстро появляется другой», – говорится в сообщении предприятия.

Дело в том, что жители частных домовладений, проводя уборку во дворах и на своих приусадебных участках, сваливают в контейнеры, предназначенные для твердых бытовых отходов, и рядом с ними все подряд – ветки, траву, ботву, смет, навоз, металлолом и строительный мусор. Между тем, складирование таких отходов в контейнеры или рядом с ними ЗАПРЕЩЕНО Правилами благоустройства территории Челябинска, да и контейнеры на подобный мусор не рассчитаны и быстро переполняются.

МУП «Горэкоцентр» обращается к жителям городских поселков с просьбой соблюдать установленный Порядок обращения с отходами производства и потребления и не складировать в контейнеры и рядом с ними отходы, не относящиеся к бытовым.

К ТБО относятся твердые отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности людей (мелкие бытовые отходы, упаковочные материалы, мусор от уборки помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и т.д.).

Получить дополнительную информацию или сообщить о несвоевременном вывозе отходов можно по телефону 261-97-48.