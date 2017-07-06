Ветерану ВНИИТФ, заложившему основы ядерной артиллерии, исполнилось 90 лет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ветерану РФЯЦ – ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) Виктору Кирюшкину 5 июля исполнилось 90 лет – он является одним из основоположников ядерной артиллерии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу института.

Доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР Виктор Дмитриевич Кирюшкин возглавлял один из отделов ядерного центра ВНИИТФ, чьей задачей было создание малогабаритных ядерных зарядов.

В день рождения Виктор Дмитриевич получил поздравления от руководства института. Директор Михаил Железнов вручил юбиляру нагрудный знак «Е.П. Славский».

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ