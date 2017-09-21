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Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 15:58

Ветеран «Уралкуза» удостоен премии Заксобрания Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Председатель Совета ветеранов «Уральской кузницы» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел, Чебаркуль) Вадим Лильбок удостоен премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание», сообщает пресс-служба предприятия.

Премия присуждается за многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров Южного Урала.

Вадим Лильбок – почетный гражданин города Чебаркуля. Общий трудовой стаж Вадима Георгиевича превышает 50 лет, около 40 из которых он работает на «Уральской кузнице». На предприятии почетный ветеран завода прошел путь от ученика разметчика механо-штампового цеха до директора по кадрам.

Сегодня Вадим Лильбок возглавляет Совет ветеранов «Уралкуза». Заводская ветеранская организация – самая многочисленная и старейшая в городе. Бывшие металлурги – активные участники практически всех заводских и городских мероприятий. По инициативе заводчан в Чебаркуле сейчас восстанавливают городской парк, ветераны борются за сохранение курорта «Кисегач».

Еще одна почетная и ответственная обязанность Вадима Георгиевича – руководство музеем «Уралкуза». Экспозиция музея, созданного в 1983 году по инициативе Совета ветеранов завода, рассказывает об истории рождения, становления и развития градообразующего предприятия Чебаркуля. Ежегодно музей принимает более тысячи гостей.

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Предприятие производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения. Занимает более 20% российского рынка штамповок, а также одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. Предприятие имеет наукоемкое производство в челябинском филиале, который занимается выплавкой всех известных на сегодня специальных сталей и жаропрочных сплавов. ПАО «Уралкуз» входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

Теги: мечел, премия, заксобрание, новости чебаркуля, уральская кузница, уралкуз
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