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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 07:47

Весна возвращается: температура в Челябинской области поднимется до 14 градусов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинскую область возвращается апрельская погода – на фоне затихания штормового ветра температура в ближайшие три дня поднимется до плюс 14 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 7 апреля, днем воздух в Челябинской области прогреется до 7-12 градусов. Ветер сохранится юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 16 м/с. В низинах региона ночью температура может опуститься до минус 7, однако в Челябинске не будет ниже минус 2.

В ближайшие субботу и воскресенье, в регионе потеплеет до плюс 14 градусов. Все выходные синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
 

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Теги: весна, непогода в челябинской области, потепление
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