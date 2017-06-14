Верховный суд утвердил приговор челябинцу, сжегшему 3 собутыльников в Малиновке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Верховный суд РФ 13 июня утвердил приговор 21-летнему челябинцу, который убил и сжег трех собутыльников а Малиновке (Сосновский район, Челябинская область), – ранее мужчине назначили пожизненное лишение свободы, он пытался смягчить наказание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Преступление было совершено в деревне Малиновка в ноябре 2015 года. Нил Рамазанов приехал за город, чтобы навестить бабушку, зашел выпить в один из домов, где развлекалась компания мужчин 50-60 лет. Жители деревни повздорили с молодым собутыльником. Челябинец схватил топор с ножом и убил троих собравшихся. Чтобы скрыть следы преступления, парень запугал угрозами четвертого собутыльника, затем поджег вещи в одной из комнат и сбежал.

В ходе следствия злоумышленник не признал свою вину, а также звонил очевидцу преступления и угрожал убийством. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 314 тыс. рублей.

Коллегия присяжных Челябинского областного суда большинством голосов признала горожанина виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение имущества путем поджога) и заключила, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Парню назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима». Кроме того, суд обязал Рамазанова выплатить родственникам убитых компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей, а также материальный ущерб – более 320 тыс. рублей (стоимость сгоревшего дома и расходы на погребение).

Злоумышленник обжаловал решение присяжных в Верховный суд РФ, однако приговор Челябинского облсуда оставлен без изменения.