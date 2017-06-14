Ср, 14.06.2017, 18:18 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 16:49

Верховный суд утвердил приговор челябинцу, сжегшему 3 собутыльников в Малиновке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Верховный суд РФ 13 июня утвердил приговор 21-летнему челябинцу, который убил и сжег трех собутыльников а Малиновке (Сосновский район, Челябинская область), – ранее мужчине назначили пожизненное лишение свободы, он пытался смягчить наказание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Преступление было совершено в деревне Малиновка в ноябре 2015 года. Нил Рамазанов приехал за город, чтобы навестить бабушку, зашел выпить в один из домов, где развлекалась компания мужчин 50-60 лет. Жители деревни повздорили с молодым собутыльником. Челябинец схватил топор с ножом и убил троих собравшихся. Чтобы скрыть следы преступления, парень запугал угрозами четвертого собутыльника, затем поджег вещи в одной из комнат и сбежал.

В ходе следствия злоумышленник не признал свою вину, а также звонил очевидцу преступления и угрожал убийством. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 314 тыс. рублей.

Коллегия присяжных Челябинского областного суда большинством голосов признала горожанина виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение имущества путем поджога) и заключила, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Парню назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима». Кроме того, суд обязал Рамазанова выплатить родственникам убитых компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей, а также материальный ущерб – более 320 тыс. рублей (стоимость сгоревшего дома и расходы на погребение).

Злоумышленник обжаловал решение присяжных в Верховный суд РФ, однако приговор Челябинского облсуда оставлен без изменения.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: малиновка, убийство, поджог, новости челябинска, верховный суд, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:57
Челябинцам покажут уникальную статую Иисуса Христа
сегодня, 17:04
ВАЖНО. Для гостей Бажовского фестиваля запустят специальный автобус
сегодня, 16:45
Трех южноуральских врачей подозревают в получении взяток на сумму 400 тыс. от призывников
сегодня, 16:38
На Южном Урале начали работу по сохранению мира между конфессиями и национальностями
сегодня, 16:13
В Челябинске еще почти на сутки продлено предупреждение об опасном для здоровья смоге
сегодня, 16:00
Более 700 южноуральцев побывали с экскурсией на Михеевском ГОКе за год
сегодня, 15:50
Озерчане устроили пикет напротив суда, где идут прения по делу Цыбко
сегодня, 15:35
Путин отметил работу Карталинского транспортного прокурора
сегодня, 15:31
ВНИМАНИЕ. Движение по улице Тимирязева закроют на три недели
сегодня, 14:38
В Челябинской области 10 выпускников получили 100 балов по ЕГЭ
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость