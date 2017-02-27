Великий пост-2017: ни рыбы, ни мяса, а главное – никаких скандалов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 27 февраля, у православных начался Великий пост – он продлится семь недель и окончится в день Пасхи Христовой (16 апреля), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Главные праздники предстоящего поста – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 9 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля). Верующими также почитаются Лазарева суббота (8 апреля), день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта), память 40 мучеников Севастийских (22 марта). Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста являются днями поминовения усопших.

Великий Пост начинается с самой тяжелой и строгой недели (седмицы). В первый день седмицы вообще не рекомендуется принимать пищу, разрешены вода и компот из сухофруктов. Для тех, кто придерживается нестрогого поста, в меню понедельника может присутствовать овощной суп или запеченные в духовке овощи без использования растительного масла. В остальные дни первой недели – с 27 февраля по 5 марта – предусмотрено сухоядение, сырые овощи, сухофрукты и орехи. Из питья – чай или кофе, морс, компот или кисель. В воскресенье, 5 марта, также допускается приготовление овощей на растительном масле.

При этом считается, что Великий Пост не диета, а прежде всего, очищение духа. Священнослужители напоминают, что нельзя недооценивать физическую сторону поста, но бездумно следовать лишь ограничениям в еде не стоит. При этом разрешено не соблюдать пост людям, страдающим различными заболеваниями, беременным, пожилым и пациентам после перенесенных операций.

Во время Великого Поста нельзя злиться, ругаться, устраивать скандалы. Нужно постараться очиститься от зависти, дурных мыслей.

Православные христиане традиционно соблюдают семинедельное воздержание от мясной и молочной пищи, что помогает и в духовном очищении, ведь чревоугодие считается одним из самых тяжких грехов.

Самый строгий рацион – в понедельник, среду и пятницу (сухоядение). Для послабления – на разрешение приема вареной постной пищи – нужно получить благословение духовного наставника, батюшки.

Что нельзя есть в Великий пост

Исключена мясная и молочная пища (из жиров – только подсолнечное, оливковое, кукурузное или горчичное масло), вино (сухое, не более стакана) разрешено по воскресеньям. Рыба разрешена только два раза – по Великим праздникам, а рыбная икра – в Лазареву субботу.

В остальные недели Великого поста – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – разрешена вареная, печеная или жареная пища с добавлением растительного масла, также можно есть различные овощные и грибные соусы, пищу растительного происхождения – пшено, гречку, рис.