Пн, 27.02.2017, 12:08 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 10:00

Великий пост-2017: ни рыбы, ни мяса, а главное – никаких скандалов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 27 февраля, у православных начался Великий пост – он продлится семь недель и окончится в день Пасхи Христовой (16 апреля), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Главные праздники предстоящего поста – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 9 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля). Верующими также почитаются Лазарева суббота (8 апреля), день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта), память 40 мучеников Севастийских (22 марта). Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста являются днями поминовения усопших.

Великий Пост начинается с самой тяжелой и строгой недели (седмицы). В первый день седмицы вообще не рекомендуется принимать пищу, разрешены вода и компот из сухофруктов. Для тех, кто придерживается нестрогого поста, в меню понедельника может присутствовать овощной суп или запеченные в духовке овощи без использования растительного масла. В остальные дни первой недели – с 27 февраля по 5 марта – предусмотрено сухоядение, сырые овощи, сухофрукты и орехи. Из питья – чай или кофе, морс, компот или кисель. В воскресенье, 5 марта, также допускается приготовление овощей на растительном масле.

При этом считается, что Великий Пост не диета, а прежде всего, очищение духа. Священнослужители напоминают, что нельзя недооценивать физическую сторону поста, но бездумно следовать лишь ограничениям в еде не стоит. При этом разрешено не соблюдать пост людям, страдающим различными заболеваниями, беременным, пожилым и пациентам после перенесенных операций.

Во время Великого Поста нельзя злиться, ругаться, устраивать скандалы. Нужно постараться очиститься от зависти, дурных мыслей.

Православные христиане традиционно соблюдают семинедельное воздержание от мясной и молочной пищи, что помогает и в духовном очищении, ведь чревоугодие считается одним из самых тяжких грехов.

Самый строгий рацион – в понедельник, среду и пятницу (сухоядение). Для послабления – на разрешение приема вареной постной пищи – нужно получить благословение духовного наставника, батюшки.

Что нельзя есть в Великий пост

Исключена мясная и молочная пища (из жиров – только подсолнечное, оливковое, кукурузное или горчичное масло), вино (сухое, не более стакана) разрешено по воскресеньям. Рыба разрешена только два раза – по Великим праздникам, а рыбная икра – в Лазареву субботу.

В остальные недели Великого поста – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – разрешена вареная, печеная или жареная пища с добавлением растительного масла, также можно есть различные овощные и грибные соусы, пищу растительного происхождения – пшено, гречку, рис.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: религия, еда, православные праздники, великий пост
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:30
В Магнитогорске проезд в маршрутках подорожал до 25 рублей
сегодня, 11:18
Челябинская мэрия обещает наказать виновников незаконной рубки на Захаренко
сегодня, 11:07
Родители довели до дистрофии ребенка-инвалида в Верхнем Уфалее
сегодня, 10:43
Средний ремонт дорог в Челябинске начнется после 15 мая
сегодня, 10:28
18+ Мужчина получил 10 лет «строгача» за огнеопасное убийство приятеля в Кропачево
сегодня, 10:23
В Златоусте аферист-мебельщик обманул 7 человек
сегодня, 09:37
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ родителям, чтобы предотвратить пропажу ребенка
вчера, 18:37
Челябинский «Трактор» уступил астанинскому «Барысу» в 3 игре за Кубок Гагарина
вчера, 18:04
Порывистый ветер и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 27 февраля
вчера, 16:48
Магнитогорский «Металлург» одержал 3 победу в серии матчей 1/8 финала Кубка Гагарина
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость