В понедельник, 27 февраля, у православных начинается Великий пост

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 27 февраля 2017 года, у православных христиан начинается Великий пост – он продлится семь недель и закончится в день Пасхи Христовой, 16 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Воскресный день, предваряющий наступление поста, называют Прощеным воскресеньем.

«Сегодня, 26 февраля, вечером в православных храмах состоится чин прощения. После краткого богослужения прихожане и священники от всего сердца попросят друг у друга прощения, памятуя слова Христа: "Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит чин прощения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе», – сообщили в епархии.

Прощеное воскресенье – день заговенья на Великий пост. Иными словами, 26 февраля православные христиане в последний раз вкушают скоромную пищу – молочные продукты, яйца, рыбу (заговенье на мясо было в предшествующее воскресенье).

Главные праздники предстоящего поста – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 9 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля). Верующими весьма почитаются Лазарева суббота (8 апреля), день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта), память 40 мучеников севастийских (22 марта). Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста являются днями поминовения усопших.

Первые четыре дня Великого поста (с 27 февраля по 2 марта) в храмах читается покаянный канон Андрея Критского. Это дни строгого поста.