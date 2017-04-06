В южноуральских храмах начались службы на Благовещение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Православный Южный Урал готовится отметить Благовещение Пресвятой Богородицы – в канун праздника, 6 апреля, в храмах региона начнется всенощное бдение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской митрополии.

В пятницу, 7 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит богослужения по случаю праздника в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Через два дня, 9 апреля 2017 года, православные южноуральцы отметят праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он посвящен воспоминанию о приходе Христа Спасителя в Иерусалим накануне Его крестных страданий. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах Южного Урала.

Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двух дней Великого поста, в которые церковный устав разрешает вкушение рыбы. Вторым таким днем является праздник Входа Господня в Иерусалим.