ВНИМАНИЕ. В школах Коркинского района 28 января отменяются занятия из-за аварии на водоводе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В связи с аварией на водоводе в школах Коркинского района (Челябинская область) в субботу отменят занятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По сообщению заместителя главы муниципального образования по социальной политике Ольги Степанюк, завтра, 28 января, в школах района отменяются учебные занятия.

«Администрация района и управление образования пришли к такому решению в связи с коммунальной аварией на водоводе, которую устраняют со вчерашнего дня», – сказала она.

Напомним, авария на водоводе произошла вечером 26 января в районе гаражного кооператива № 5. На месте работает 15 единиц техники, в том числе и специализированный транспорт МЧС Коркинской и Розинской пожарных частей, также одна пожарная машина из Копейска.