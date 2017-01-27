Масштабное отключение воды произошло в Коркино и поселке Роза

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Отключение воды произошло в двух населенных пунктах Южного Урала из-за аварии на водоводе – чрезвычайная ситуация коснулась жителей Коркино и поселка Роза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Авария произошла 26 января на водоводе в районе гаражного кооператива № 5. Сейчас продолжается ликвидация утечки, к месту направлено 15 единиц техники, в том числе спецтранспорт МЧС Коркинской и Розинской пожарных частей и пожарная машина из Копейска.

Сегодня, 27 января, члены районной комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили ход ликвидации аварии на водоводе и предусмотрели меры по обеспечению населения водой.

Руководству МУП «КУВВ» рекомендовано организовать подачу воды в Коркинском и Розинском городских поселениях в течение дня. Также решено силами администрации Коркино договориться с предпринимателями об увеличении объема продаж бутилированной питьевой воды без повышения цен.

Добавим, что запастись водой можно на водоразборных колонках в районе бывшего техникума пищевой промышленности – здесь подача воды осуществляется в обычном режиме.