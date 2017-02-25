Прощеным воскресеньем завершается масленичная неделя

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Воскресенье (в 2017 году это 26 февраля), предваряющее Великий пост, именуется в православии Прощеным – по установленному в древние времена обычаю, верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Верующие вспоминают страшную трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, – изгнание его праотца Адама из Рая, и призывают плакать и сокрушаться о своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья – Адамово изгнание.

Перед началом Великого поста во всех православных храмах совершается чин прощения обид, когда каждый имеет возможность попросить прощения у членов своей семьи, друзей и знакомых за обиды и ответить искренними словами на просьбу. Церковь призывает просить прощения и перед теми, кто нам знаком, но находится не рядом.

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». (Мф. 6:14-21)

В древности у палестинских монахов из лавры святого Саввы Освященного был обычай расходиться в этот день по пустыне и проводить пост в уединении, а вновь собираться в монастыре только к празднику Входа Господня в Иерусалим. Перед расставанием они, как перед смертью, просили друг у друга прощения, ведь никто не знал, вернется ли он живым – слишком много опасностей подстерегало в пустыне одинокого беззащитного человека. В память об этой традиции в православных храмах вечером накануне Великого поста (начинается 27 февраля 2017 года) совершается Чин прощения, когда священник, становясь на колени, с земным поклоном просит прихожан простить ему причиненные им вольные или невольные обиды, а они, в свою очередь, сначала просят прощения у него, а затем друг у друга и целуются в знак примирения.

Слово «прощать» происходит от древнерусского «проща», одно из значений которого «исцелять», а другое – «отпускать на свободу». И православные христиане просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту со свободной от лишнего груза, исцеленной обид и осуждения душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху – Светлое Христово Воскресение (16 апреля 2017 года).

В Прощеное воскресенье православные последний раз перед постом едят скоромную пищу – заговляются на Великий пост. Иными словами, 26 февраля православные христиане в последний раз вкушают скоромную пищу – молочные продукты, яйца, рыбу (заговенье на мясо было в предшествующее воскресенье).

Главные праздники предстоящего поста – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 9 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля). Верующими весьма почитаются Лазарева суббота (8 апреля), день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта), память 40 мучеников севастийских (22 марта). Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста являются днями поминовения усопших.