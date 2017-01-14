В первый день работы на новом колесе обозрения прокатились более 3 тыс. челябинцев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На самом высоком в России внесезонном колесе обозрения, которое запустили в Челябинске в пятницу, 13 января, в первый день работы прокатились более 3 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом на своей странице в соцсети сообщил гендиректор развлекательного комплекса «Мегаполис» Александр Одольский. «Челябинцы и гости города проголосовали за колесо обозрения! За день более 3 тыс. посещений! Людям нравится! Дети в восторге! Ночной город − супер! Очередь все время человек 50-60, не гуд, конечно, стоять минут 10-15, но эффект новизны того стоит. Все в позитиве. Дети до пяти лет – бесплатно», − сообщил Одольский.

Напомним, колесо оборудовано 18 теплыми кабинками с панорамными стеклами, внутри установлены две мягкие скамьи и небольшой столик. Полный оборот колесо делает примерно за 10-12 минут.

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Попасть на аттракцион можно через КРК «Мегаполис» по специальному теплому переходу. Купить билеты можно в кассе развлекательного комплекса. Одна поездка обойдется взрослому в 180 рублей (два круга – 270), а ребенку – в 100 (два круга – 150).

График работы колеса: с 10.00 до 01.00.