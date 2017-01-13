Челябинцы смогли опробовать 73-метровое «чертово колесо»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 13 января, в Челябинске состоялось открытие нового колеса обозрения – кататься на 73-метровом аттракционе жители и гости города смогут круглый год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Колесо оборудовано 18 теплыми кабинками с панорамными стеклами, внутри установлены две мягкие скамьи и небольшой столик. Полный оборот колесо делает примерно за 10-12 минут.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

Попасть на аттракцион можно через КРК «Мегаполис» по специальному теплому переходу.

Купить билеты можно в кассе развлекательного комплекса. Одна поездка обойдется взрослому в 180 рублей (два круга – 270), а ребенку – в 100 (два круга – 150). Дети до пяти лет могут проехать бесплатно на коленях родителей.

Также есть услуга «Романтическое свидание» стоимостью 1,5 тыс. рублей, в которую входит аренда кабинки на 30 минут, шампанское и тарелка фруктов. Заказывать такую услугу необходимо за 20 минут до отправления. Цена указана в расчете на двух человек.

График работы колеса: с 10.00 до 01.00.