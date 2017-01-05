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Агентство новостей Доступ 1 5 января 2017 года, 09:31

На Таганае и Иремеле открыты круглосуточные посты со спасателями


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В новогодние каникулы на территории национального парка Таганай и природного парка Иремель (Челябинская область) работают круглосуточные посты со спасателями – в эти дни туристы могут обратиться за помощью к профессионалам по любому вопросу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Посты расположены в приюте Гремучий ключ и поселке Тюлюк. В дежурстве задействованы восемь сотрудников Поисково-спасательной службы, два снегохода с комплектами специального и медицинского оборудования.

«Практика спасательных постов прошлого года показывает, что профессиональная помощь на популярных туристических маршрутах в праздники требуется регулярно. В эти дни наблюдается массовый наплыв любителей активного отдыха со всех уголков страны и даже зарубежья. Самые популярные туристические тропы Таганая и Иремеля имеют различные категории сложности. Желающих покорить горные вершины много, но не каждый готов на деле преодолеть такие маршруты. Поэтому Поисково-спасательная служба ежегодно в праздничные дни организовывает дежурные посты и обеспечивает безопасность туристов», − говорится в сообщении.

За 2016 год спасатели зарегистрировали более 7 тыс. туристов из 40 регионов. Во время дежурства спасательных постов на помощь отдыхающим специалисты областной Поисково-спасательной службы выезжали 14 раз и спасли 26 человек.

На данных участках спасатели следят за режимом учета туристов, проводят с ними профилактические беседы о правилах безопасности во время восхождения, дают рекомендации по экипировке и оперативно выезжают для оказания квалифицированной помощи попавшим в беду людям.

В Поисково-спасательной службе также напоминают, что любой самостоятельной туристической группе рекомендуется зарегистрироваться в подразделениях ГУ МЧС Челябинской области. Зарегистрировать свой маршрут можно по телефону 101 или заполнив форму на сайте.

Фото пресс-службы ГУ МЧС региона

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Теги: спасатели, нацпарк таганай, иремель, новости челябинской области
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