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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 07:08

В финале Кубка Гагарина встретятся СКА и «Магнитка», обыгравшая «Ак Барс» 4-0


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» уверенно обыграл казанский «Ак Барс» в Казани в четвертой игре финальной серии Восточной конференции 4:1 и вышел на рандеву с питерским СКА, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственный гол у потерпевших поражение подопечных Зинэтуллы Билялетдинова забил Иржи Секач (18:10).

В команде Ильи Воробьева заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Коварж (05:30, 5х4), Виктор Антипин (10:18, 5х4), именинник Сергей Мозякин, которому 30 марта исполнилось 36 (26:24) и Денис Платонов (45:20).

Таким образом, действующий обладатель Кубка Гагарина, закончив полуфинальную серию со счетом 4-0, сразится за право оставить трофей у себя с петербургским СКА. Напомним, «армейцы» под руководством Олега Знарка также завершили свою полуфинальную серию досрочно, обыграв ярославский «Локомотив» 4-0.

Старт финальной серии запланирован на 8 апреля.

Полное расписание встреч финала Кубка Гагарина-2017:

08.04.2017 – Металлург Мг vs СКА;
10.04.2017 – Металлург Мг vs СКА;
12.04.2017 – СКА vs Металлург Мг;
14.04.2017 – СКА vs Металлург Мг;
16.04.2017 – Металлург Мг vs СКА;
18.04.2017 – СКА vs Металлург Мг;
20.04.2017 – Металлург Мг vs СКА.

Добавим, у уральца Мозякина после матча 30 марта – новый рекорд: его шайба в ворота «Ак Барса» стала 54-й в сезоне, ранее рекорд принадлежал нападающему ЦСКА Вениамину Александрову, который в чемпионате СССР-1962/63 записал в свой актив 53 гола, уточняет «Чемпионат».

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