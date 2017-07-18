В честь юбилея: шоу «Уральских пельменей» посмотрели 250 металлургов КМЭЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ) отметил 260-летний юбилей и День металлурга – специальный подарок коллективу предприятия сделала Русская медная компания, в структуру которой входит КМЭЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Торжества, посвященные знаменательной дате, начались с мероприятий для ветеранов завода. На приеме в клубе ветеранов побывали около 100 бывших работников предприятия. Заместитель генерального директора КМЭЗ по общим вопросам Владимир Семин и председатель совета ветеранов Валерий Клепча поздравили их с праздником и рассказали о сегодняшнем дне завода. Увидеть современные цеха старшие товарищи смогли в ходе специально организованной экскурсии. В ней участвовало 34 ветерана, самому старшему из которых – Геннадию Киселеву – 82 года. Он отработал на КМЭЗ 57 лет, причем 30 из них – на горячем производстве.

Гости посетили медеплавильный цех и цех электролиза, в котором, по словам ветеранов, произошли самые большие изменения. Николай Брагин посвятил КМЭЗ 42 года, 38 из них – цеху электролиза. Он признался, что не был здесь почти 10 лет и теперь мало что узнает: «Людей практически не видно. Раньше на каждом шагу встречались рабочие. А теперь в цехе пусто, но работа кипит непрерывно. Вот что значит автоматизация».

По мнению генерального директора КМЭЗ Андрея Кудрявцева, День открытых дверей – это, пожалуй, наиболее важное в праздничной программе мероприятие, которое позволяет старшим коллегам ощутить себя снова в строю, укрепляет преемственность и связь поколений металлургов Кыштыма.

Специальный подарок коллективу завода-юбиляра сделала Русская медная компания, в структуру которой входит КМЭЗ. Сотрудники предприятия вместе с коллегами из других предприятий РМК ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «Маукский рудник» побывали на концерте творческого объединения «Уральские пельмени» под названием «Смехалургический тур». Шоу состоялось в ДК «Победа». Пригласительные билеты на концерт в качестве поощрения получили самые лучшие производственники – в общей сложности 250 металлургов КМЭЗ.

Перед началом выступления артисты «Уральских пельменей» – Дмитрий Соколов, Юлия Михалкова, Ксения Корнева, Александр Попов – посетили завод. Юлия даже устроила фотосессию у плавильной печи и в цехе производства медной катанки. Снимки она выложила во всех своих аккаунтах в соцсетях непосредственно в День металлурга, сопроводив их поздравлением с профессиональным праздником: «Наши уральские металлурги – особая порода людей, опора большой страны. Именно благодаря вам за несколько веков родной Урал стал сильным краем. Металлургов часто называют "Людьми огненной профессии". За нее берутся только самые стойкие и сильные люди. Желаю вам, чтобы сердца пылали от любви, как чугун в печи. Чтобы здоровье было крепким, как сталь. И чтобы никто не доводил вас до белого каления».

На следующий день, 14 июля, во Дворце культуры металлургов состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею завода и профессиональному празднику. На сцене чествовали лучших работников предприятия – им вручали почетные грамоты и благодарности завода и Русской медной компании. В этот вечер были отмечены производственные достижения более ста сотрудников. Каждому из них вручили также уникальную книгу «Прогулки по Кыштыму», которая была издана в рамках договора о социальном партнерстве между РМК и администрацией Кыштымского городского округа к 260-летию Кыштыма.

«Так совпало, что сегодня у меня день рождения. Все, что происходит сегодня в ДК металлургов, как нельзя лучше соответствует атмосфере двойного праздника – общего и личного. Прекрасный концерт, счастливые лица. Но больше всего я как коренная жительница Кыштыма рада книге. Это роскошное издание, которое останется и моим детям, и внукам», – комментирует начальник отдела кадров КМЭЗ Любовь Храмова.

Официальные праздничные мероприятия завершились в субботу, 15 июля, городскими гуляниями на площади перед ДК металлургов. В честь Дня металлурга и юбилея предприятия работников КМЭЗ наградили благодарностями и почетными грамотами от муниципальных и региональных органов власти, в том числе министерства экономического развития и Законодательного Собрания Челябинской области, а также главы региона Бориса Дубровского. Кроме того, двое сотрудников КМЭЗ – плавильщик 6 разряда медеплавильного цеха Николай Трифонов и начальник отделения аффинажа цеха электролиза меди Андрей Каримов – были удостоены почетных грамот министерства промышленности и торговли РФ. Перед гостями и участниками праздника в этот вечер выступил Заслуженный артист России Александр Маршал. Концерт завершился лазерным шоу и фейерверком.

В воскресенье, 16 июля, на площади перед ДК металлургов для детей сотрудников КМЭЗ организовали утренник с веселыми аниматорами и спортивными эстафетами. Кстати, накануне на городском вечере огромным успехом пользовался ролик «Говорят дети», в котором младшие школьники, отдыхающие в заводском детском лагере «Радуга», отвечали на вопрос о том, что такое Кыштымский медеэлектролитный завод. Одна девочка сформулировала свой ответ так, что точнее не скажешь: «Это крутой завод, на котором работают бабушка и мама, а скоро буду работать я».

Кыштымский медеэлектролитный завод был основан в 1757 году Никитой Демидовым. Сначала сам завод назывался просто «Кыштым». Фактически завод дал начало городу. Многие годы предприятие выпускало железо с клеймом «Два соболя» (знак высочайшего качества). В 1873 году на Всемирной выставке в Вене эксперты отнесли Кыштымские Горные заводы к лучшим заводам Урала и России. В 1908 году завод первым в России приступил к электролитическому рафинированию меди.

В 2004 году Кыштымский медеэлектролитный завод вошел в состав Русской медной компании. За прошедшие 12 лет на предприятии РМК реализовала два десятка проектов модернизации. На эти цели было направлено порядка 2,6 млрд рублей.