В ближайшие три года в Челябинской области заменят более 1,5 тыс. лифтов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайшие три года в Челябинской области заменят более 1,5 тыс. лифтов в 13 муниципальных образованиях – всего в регионе требует модернизации или замены свыше 4,5 тыс. подъемных устройств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В конце декабря 2016 года были внесены изменения в региональную программу капремонта Челябинской области. Запланировано, что в 2017-2019 годах будет заменено 1 518 лифтов», – сообщил генеральный директор регоператора капремонта Вадим Борисов.

Больше всего за указанный период будет заменено или модернизировано лифтов в Челябинске (929), Магнитогорске (342), Златоусте (70), Озерске (47), Снежинске (37).

«Необходимо отметить, что все работы будут проводиться исключительно за счет средств южноуральцев, собранных в фонд капремонта», – уточнил Борисов.

По его словам, с учетом того, что более 4,5 тыс. лифтов в регионе требует ремонта или замены, необходимо менять не менее 500 «подъемников» в год.

«По данным администрации, 61% лифтов на территории Челябинска нуждается в модернизации или замене. Наше управление совместно с управляющими компаниями подготовило предложения по замене 2 тыс. лифтов. Надеемся, что благодаря действию региональной программы эти планы постепенно осуществятся», – прокомментировал начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Кочетков.

Добавим, по словам Вадима Борисова, по итогам 2016 года заменены 119 лифтов, еще на 93 объектах работы завершаются – в феврале все они будут запущены в эксплуатацию, уточнил чиновник.