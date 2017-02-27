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Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 10:23

В Златоусте аферист-мебельщик обманул 7 человек


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) задержали афериста, который выдавал себя за мебельного мастера, – мужчина обманул не менее семи человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка полиции.

Сообщается, что 27-летний мошенник предлагал людям изготовить и продать мебель, которая выставлена в одном из магазинов Миасса. Он брал с клиентов задаток, но в конечном итоге, обязательств не выполнял. Не дождавшись мебели, горожане написали заявление в полицию.

Правоохранители выяснили, что в результате обмана аферист заработал 80 тыс. рублей. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинске осудили трех парней, которые «нагрели» более 100 россиян, продавая автозапчасти в сети.

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Теги: мошенничество, новости златоуста, новости миасса, мебель
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