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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 09:20

Трое парней из Челябинска «нагрели» более 100 россиян, продавая автозапчасти в сети


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трое молодых челябинцев оказались под домашним арестом после серии мошенничеств в интернете – торгуя на Avito автозапчастями, парни обманули более 100 покупателей со всей России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступная группа действовала в 2015-2016 годах, пока не попалась сотрудникам полиции. Парни 20-25 лет выставляли на продажу на сайте Avito различные запчасти для автомобилей по выгодным ценам. Покупатели, согласившиеся на предоплату, оставались без денег и деталей. Суммы варьировались от 10 до 50 тыс. рублей.

«От действий мошенников пострадали жители всей России. По делу проходит более 100 потерпевших, но новые эпизоды продолжают раскрываться. Все обвиняемые ранее судимы не были. Молодые люди находятся под домашним арестом», – рассказал зампрокурора Челябинска Данил Бояринов.

Возбуждены дела по частям 1, 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что сумма ущерба перевалит за миллион рублей, но окончательную цифру полицейские озвучат только после завершения расследования.

Напомним, аналогичное дело параллельно расследуется в отношении трех наркоманов, торговавших в сети детскими колясками.

Ольга Плеханова

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Теги: мошенничество, опг, новости челябинска, автозапчасти
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