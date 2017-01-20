Сб, 21.01.2017, 13:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 12:40

В Челябинске стартует международный конкурс по разработке компьютерных игр


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 20 января, на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) стартует Global Game Jam – крупнейший международный конкурс по разработке компьютерных игр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Участникам конкурса дадут 48 часов, чтобы собрать команду и с нуля создать игру на заданную тему – одновременно с более чем 20 тыс. программистов, художников, геймдизайнеров и просто любителей игр из десятков стран.

Участие в Global Game Jam – это лучший способ начать разрабатывать игры, познакомиться с единомышленниками и реализовать свои экспериментальные идеи. Прототипы таких игр, как Surgeon Simulator, Lovers in a Dangerous Spacetime и Mushroom 11, впервые были разработаны именно на GGJ, а впоследствии стали коммерчески успешными хитами и получили престижные награды Independent Games Festival.

Кроме того, Global Game Jam еще и отличный способ научиться разработке видеоигр, ведь участвовать могут как новички, так и профессионалы, а все игры прошлых лет и их исходные коды доступны на официальном сайте GGJ.

Спонсорами и организаторами Global Game Jam выступают крупнейшие ИТ-компании и университеты мира: Facebook, Google, MIT, California Polytechnic University и многие другие. В Челябинске конкурс поддержали известные ИТ-компании Урала: СКБ Контур, Orange Apps, Caravan Games, AppBit, King и Napoleon IT. Их сотрудники не только помогут участникам джема собрать команды единомышленников и выбрать хорошие идеи для игр, но и наградят создателей лучших игр ценными призами.

Программа:

Пятница, 20 января

16.00-17.00 – регистрация участников, 434 3б корпус ЮУрГУ ;
17.00 – открытие джема, приветственная речь директора ВШЭиКН Глеба Радченко, речь спонсоров;
17.30 – объявление темы;
17.30-18.30 – обсуждение идей для игр и формирование команд;
21.45 – конец первого дня, все едут домой.

Суббота, 21 января:

8.00 – начало второго дня;
14.00 – обед;
21.45 – конец второго дня, все едут домой.

Воскресенье, 22 января:

8.00 – начало третьего дня
15.00 – окончание разработки игр;
16.00 – презентация проектов;
19.00 – вручение призов.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: юургу, компьютерные игры, новости челябинска, вузы челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:23
СРОЧНО! Движение фур по М-5 в Челябинской области остановлено до восьми вечера 21 января
сегодня, 11:48
Десять риелторов осуждены за хищение 37 квартир в Челябинске
сегодня, 11:05
Дорогу М-5 на участке от Миасса до Башкирии откроют в 12 часов
сегодня, 10:12
В Челябинске отмечается низкое атмосферное давление
вчера, 21:00
В Челябинской области предотвращен сход лавины на жилые дома
вчера, 20:38
ВНИМАНИЕ. Движение большегрузов по трассе М-5 закрыто на Урале
вчера, 18:27
ВАЖНО. ОМОН и «лесные дружинники» объединились: на Южном Урале объявляют войну браконьерам
вчера, 17:10
Следователь СКР и отец 3 дочерей Борис Захарин – о делах уголовных и семейных
вчера, 17:09
Криминогенная обстановка контролируемая: за год челябинцам более 230 тыс. раз потребовалась помощь полиции
вчера, 16:04
«Фронтовики» выявили брак при ремонте 13 участков теплосетей в Карабаше

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость