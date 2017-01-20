В Челябинске стартует международный конкурс по разработке компьютерных игр

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 20 января, на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) стартует Global Game Jam – крупнейший международный конкурс по разработке компьютерных игр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Участникам конкурса дадут 48 часов, чтобы собрать команду и с нуля создать игру на заданную тему – одновременно с более чем 20 тыс. программистов, художников, геймдизайнеров и просто любителей игр из десятков стран.

Участие в Global Game Jam – это лучший способ начать разрабатывать игры, познакомиться с единомышленниками и реализовать свои экспериментальные идеи. Прототипы таких игр, как Surgeon Simulator, Lovers in a Dangerous Spacetime и Mushroom 11, впервые были разработаны именно на GGJ, а впоследствии стали коммерчески успешными хитами и получили престижные награды Independent Games Festival.

Кроме того, Global Game Jam еще и отличный способ научиться разработке видеоигр, ведь участвовать могут как новички, так и профессионалы, а все игры прошлых лет и их исходные коды доступны на официальном сайте GGJ.

Спонсорами и организаторами Global Game Jam выступают крупнейшие ИТ-компании и университеты мира: Facebook, Google, MIT, California Polytechnic University и многие другие. В Челябинске конкурс поддержали известные ИТ-компании Урала: СКБ Контур, Orange Apps, Caravan Games, AppBit, King и Napoleon IT. Их сотрудники не только помогут участникам джема собрать команды единомышленников и выбрать хорошие идеи для игр, но и наградят создателей лучших игр ценными призами.

Программа:



Пятница, 20 января



16.00-17.00 – регистрация участников, 434 3б корпус ЮУрГУ ;

17.00 – открытие джема, приветственная речь директора ВШЭиКН Глеба Радченко, речь спонсоров;

17.30 – объявление темы;

17.30-18.30 – обсуждение идей для игр и формирование команд;

21.45 – конец первого дня, все едут домой.

Суббота, 21 января:



8.00 – начало второго дня;

14.00 – обед;

21.45 – конец второго дня, все едут домой.

Воскресенье, 22 января:



8.00 – начало третьего дня

15.00 – окончание разработки игр;

16.00 – презентация проектов;

19.00 – вручение призов.