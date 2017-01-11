ВНИМАНИЕ. В ЮУрГУ пройдет международный конкурс по разработке компьютерных игр

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На следующей неделе, 20-22 января, на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) уже традиционно пройдет Global Game Jam – крупнейший международный конкурс по разработке компьютерных игр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Участникам GGJ дается 48 часов, чтобы собрать команду и с нуля создать игру на заданную тему – одновременно с более чем 20 тыс. программистов, художников, геймдизайнеров и просто любителей игр из десятков стран.

Участие в Global Game Jam – это лучший способ начать разрабатывать игры, познакомиться с единомышленниками и реализовать свои экспериментальные идеи. Прототипы таких игр, как Surgeon Simulator, Lovers in a Dangerous Spacetime и Mushroom 11, впервые были разработаны именно на GGJ, а впоследствии стали коммерчески успешными хитами и получили престижные награды Independent Games Festival.

Кроме того, Global Game Jam еще и отличный способ научиться разработке видеоигр, ведь участвовать могут как новички, так и профессионалы, а все игры прошлых лет и их исходные коды доступны на официальном сайте GGJ.

Спонсорами и организаторами Global Game Jam выступают крупнейшие ИТ-компании и университеты мира: Facebook, Google, MIT, California Polytechnic University и многие другие. В Челябинске конкурс поддержали известные ИТ-компании Урала: СКБ Контур, Orange Apps, Caravan Games, AppBit, King и Napoleon IT. Их сотрудники не только помогут участникам джема собрать команды единомышленников и выбрать хорошие идеи для игр, но и наградят создателей лучших игр ценными призами.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, но количество мест ограничено; потенциальным участникам необходимо предварительно заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте Global Game Jam.

Узнать подробности о мероприятии, задать вопросы организаторам, а также посмотреть фото и видео прошедших джемов можно в группе ВКонтакте.

Открытие конкурса – 20 января, 16.30

Закрытие – 22 января, 17.00