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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 14:57

В ЮУрГУ стартовал окружной этап конкурса «Славим человека труда»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 16 марта, в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) стартовал конкурс инженерных компетенций, который за два года стал самой интересной частью масштабного проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа. Свои авторские проекты в эти минуты защищают 16 человек – студенты инженерно-технических специальностей из разных вузов округа, а также молодые специалисты промышленных предприятий. Последние упирают, скорее, на практическую значимость, чем научную новизну. Но профессорские замечания слушают с горящими глазами, спорят, «защищаются», претендуют на победу. Праздничное открытие конкурса, а также первые выступления его участников наблюдал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как отметил проректор по учебной работе, доктор технических наук, профессор Андрей Радионов, все участники окружного конкурса, а их в этом году заявилось 26, прошли дистанционный отбор в форме интернет-тестирования. В частности, проверялись знания основ и стандартов конструирования, моделирования, технологии защиты интеллектуальной собственности. В итоге за трибуной ведущего вуза Урала сегодня выступают 16 человек – это уже победители, лучшие студенты свердловских, курганских южноуральских университетов, а также амбициозные специалисты промышленных предприятий, которые надеются сыграть не последнюю роль в техническом прогрессе и импортозамещении.

«Челябинская область – промышленный край нашего Отечества, и здесь всегда был традиционно сильный университет. Мы ежегодно готовим высококлассные инженерные кадры, поэтому неудивительно, что именно ЮУрГУ доверили провести такой важный конкурс. Его победители, во-первых, получат признание, высокую оценку своих работ, ну, и во-вторых, денежные премии от имени правительства Челябинской области», – говорит проректор.

Кроме того, лучший инженер-конструктор в апреле поедет в Тюмень, где пройдет уже всероссийский конкурс по этому профилю. Там победителей будут награждать все губернаторы регионов-участников, а также полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

В открытии принял участие и начальник отдела промышленной политики Минэкономразвития региона Владимир Архипов. «По своему опыту скажу, что если мы в первый раз (2012 год. – Прим. АН "Доступ") набирали конкурсантов "из-под палки", то сейчас просто нет отбоя, количество желающих увеличилось почти в два раза. Конкурс растет не только географически, но и профессионально. Уровень намного выше, чем был раньше», – считает чиновник.

Как это было в прошлом году: студент ЮУрГУ презентовал электроболид на окружном этапе конкурса «Славим человека труда»

Темы у сегодняшних участников, бесспорно, актуальные, но очень узкие и глубоко профессиональные. Так, 24-летний инженер Уральского турбинного завода, например, рассказывал о специальных щетках, которые «спасут» турбины от «банальной электроэрозии», Константин Рудник – студент из соседнего Екатеринбурга – придумал автоматизированную систему подсчета пассажиров в транспортных средствах. Правда, так и не смог доказать жюри, что в его работе есть новизна. Были проекты по совершенствованию безопасности в работе с боеприпасами, увеличению скорости резки стали и пр.

Победителей определят уже в пятницу, 17 марта, после чего гости Челябинска побывают в цехе белой металлургии Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239», а также познакомятся с историей Южно-Уральского государственного университета и Челябинска.

Напомним, проект «Славим человека труда» ставит своей целью повышение престижа рабочих профессий. Он реализуется по инициативе полпреда Игоря Холманских уже шесть лет и рассчитан на долгосрочную перспективу. За прошедшие годы проект пополнился рядом направлений, таких как медиаконкурсы, «Лаборатория профессий» и фестиваль кино «Человек труда». С 2015 года в проект включен конкурс инженерных компетенций.

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