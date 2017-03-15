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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 13:05

В ЮУрГУ посоревнуются лучшие инженеры-конструкторы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 16 марта, в ЮУрГУ стартует конкурс «Лучший инженер-конструктор» Уральского федерального округа – мероприятие состоится в рамках ежегодного проекта «Славим человека труда», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Все участники окружного конкурса прошли дистанционный отбор в форме интернет-тестирования. В частности, проверялись знания основ и стандартов конструирования, моделирования, технологии защиты интеллектуальной собственности.

Очный этап конкурса пройдет в виде защиты проектов, при оценке которых будет учитываться их актуальность, научная новизна, техническая значимость, завершенность проекта, качество оформления документации, а также подготовленность самого доклада и ответы на вопросы жюри.

Победители заключительного этапа получат дипломы и денежное вознаграждение.

Торжественное открытие конкурса инженерных компетенций «Лучший инженер-конструктор» проекта «Славим человека труда» состоится 16 марта в конференц-зале корпуса «Сигма» ЮУрГУ по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 78 «В». Начало конкурса в 10.00.

Напомним, проект «Славим человека труда» ставит своей целью повышение престижа рабочих профессий. Он реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских уже шесть лет и рассчитан на долгосрочную перспективу. За прошедшие годы проект «Славим человека труда» пополнился рядом направлений таких, как медиаконкурсы, «Лаборатория профессий» и фестиваль кино «Человек труда». С 2015 года в проект включен конкурс инженерных компетенций.

Добавим, что помимо соревновательной составляющей участников конкурса «Лучший инженер-конструктор» ждет культурная программа. Будущие инженеры и молодые специалисты посетят цех белой металлургии Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239», а также познакомятся с историей Южно-Уральского государственного университета и Челябинска.

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