18+ В Троицке нашли подозреваемых в потрошении ежей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ежей в Троицке (Челябинская область) могли распотрошить трое подростков 13-15 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя региональной прокуратуры Наталью Мамаеву.

Напомним, жуткую картину – останки пяти ежей с отрубленными лапками и вспоротыми животами – обнаружила утром 14 июля местная жительница, которая вела ребенка в детский сад.

Полиция провела проверку, по результатам которой было возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

«Прокуратура Троицка проверила законность возбуждения данного уголовного дела. Изучение материалов показало, что совершению преступления, возможно, причастны трое подростков в возрасте 13-15 лет. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на полное установление обстоятельств произошедшего», – сообщила Мамаева, добавив, что уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет.

Статья 245. Жестокое обращение с животными. 1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. Наказывается штрафом до 80 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до 6 месяцев.