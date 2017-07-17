Пн, 17.07.2017, 18:58 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 18:29

18+ В Троицке нашли подозреваемых в потрошении ежей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ежей в Троицке (Челябинская область) могли распотрошить трое подростков 13-15 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя региональной прокуратуры Наталью Мамаеву.

Напомним, жуткую картину – останки пяти ежей с отрубленными лапками и вспоротыми животами – обнаружила утром 14 июля местная жительница, которая вела ребенка в детский сад.

 

Полиция провела проверку, по результатам которой было возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

«Прокуратура Троицка проверила законность возбуждения данного уголовного дела. Изучение материалов показало, что совершению преступления, возможно, причастны трое подростков в возрасте 13-15 лет. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на полное установление обстоятельств произошедшего», – сообщила Мамаева, добавив, что уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет.

Статья 245. Жестокое обращение с животными. 1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. Наказывается штрафом до 80 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до 6 месяцев.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: живодеры, новости троицка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:20
Парень, готовивший революцию в Челябинске, отделался условным сроком
сегодня, 18:06
ФАС требует от «большой четверки» отменить роуминг по России
сегодня, 17:56
Джаз, адреналин, уют и романтика – 5 причин всем сердцем любить горсад имени Пушкина
сегодня, 16:42
ВНИМАНИЕ. В Челябинске еще раз увеличили число домов, попадающих под 6 этап опрессовки
сегодня, 16:30
После побега заключенного из СИЗО Челябинска наказаны 30 должностных лиц
сегодня, 16:17
Лесничего в Челябинской области поймали на взятке 200 тыс. рублей
сегодня, 15:06
МЧС предупреждает о грозах с сильным ветром на Южном Урале 18 июля
сегодня, 14:48
Супружеская пара пыталась сбыть 500 доз «синтетики» в Кыштыме
сегодня, 14:06
В Челябинской области к 19 июля воздух прогреется до 30 градусов
сегодня, 13:55
С 1 августа в Челябинской области начнется охота на медведя и барсука
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость