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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 16:51

В Сосновском районе снесут садовый домик, за который вступился Путин


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Звонок президенту не помог: решение о сносе садового дома, попавшего в санитарную зону газопровода в Сосновском районе, вступило в законную силу – решение об этом во вторник, 27 июня, принял сегодня Челябинский областной суд.

Как сообщила Агентству новостей «Доступ» официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская, вопрос о сносе строения, расположенного в пределах зоны минимального расстояния обеспечения безопасности действующей газораспределительной станции (ГРС) села Долгодеревенское, сегодня рассмотрела апелляционная инстанция по гражданским делам.

Напомним, в апреле Сосновский райсуд поддержал прокурора, который потребовал сноса садового дома после проверки, инициированной ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: газовики указали на нарушения земельного законодательства РФ и ФЗ «О газоснабжении в РФ».

Суд сутановил, что участок в СНТ «Дружба», поставленный на кадастровый учет 23 января 2007 года, расположен в 117 метрах от газопровода, при этом зона минимального расстояния от ГРС составляет 150 метров. Нахождение спорного объекта ближе положенного несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, следовательно, не может быть сохранен.

«Районный суд также принял во внимание, что земельный участок, где расположен дом, предоставлен первому собственнику только в 1992 году, право собственности на дом в установленном порядке зарегистрировано в 2007. При этом газопровод-отвод к ГРС принят в эксплуатацию еще в 1976 году, а зона минимального расстояния от ГРС до садовых дачных построек составляет 150 метров согласно СНИП II 45-75 от 1975 года», – уточнила Евгения Нациевская.

Доводы ответчика о том, что спорное строение возведено в 1981 году, допустимыми письменными доказательствами подтверждены не были.

Не согласившись с решением первой инстанции, ответчик обжаловал его. Сегодня облсуд оставил его без изменения. Решение вступило в законную силу.

Напомним, вопрос о «домике раздора» прозвучал на всю страну в ходе «Прямой линии с президентом». На снос дома без какой-либо компенсации пожаловалась жительница Сосновского района, знакомая с хозяином подлежащего ликвидации строения.

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Теги: челябинский облсуд, владимир путин, садоводы, снос дома, прямая линия
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