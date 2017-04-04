В Снежинске мошенник предлагал «излечить» пенсионера от рака за 186 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) мошенник предложил «излечить» пенсионера от онкологии за 186 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации полиции, на номер сотового телефона 80-летнему жителю города позвонил мужчина. Он представился врачом областной больницы, поинтересовался здоровьем дедушки, наличием заболеваний и назначенном лечении. После расспросов «медработник» настоятельно порекомендовал приобрести лекарственный препарат от онкологии – за 186 тыс. рублей, продиктовал номер банковской карты, на которую необходимо перечислить деньги.

«Пенсионер понял, что его пытаются обмануть, не стал продолжать разговор с мошенником и сообщил о звонке в дежурную часть полиции Снежинска», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Подробно о том, как не стать жертвой аферистов, различных видах мошенничества можно узнать из памятки Главного управления МВД России по Челябинской области.