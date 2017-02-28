В России День защитника Отечества предлагается перенести на лето

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август – с инициативой выступил депутат от ЛДПР Иван Сухарев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Депутат подчеркивает, что до революции в Российской империи отмечали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года, во время войны России с Турцией и Польшей. Еще один весомый аргумент – дополнительный день отдыха в теплое время года.

«Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», – цитирует депутата «Российская газета».

Напомним, праздник 23 февраля – День защитника Отечества – появился в 1922 году в честь годовщины создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.