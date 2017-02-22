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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 15:25

Россия отмечает День защитника Отечества


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 23 февраля, жители России отмечают День защитника Отечества – этот праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас россияне отмечают День защитника Отечества не столько как день рождения Красной Армии, но как день настоящих мужчин – защитников в самом широком понимании этого слова. А между тем, в прошлом веке этот праздник имел очень богатую историю.

Так, праздник 23 февраля, отмечаемый сегодня во всех странах бывшего Советского Союза (исключение – Украина, власти которой в 2014 году праздник отменили. – Прим. АН «Доступ»), был установлен в СССР в 1922 году как День Красной Армии и Флота и носил это название с 1949 до 1993 года. Такой «формат» особо почитают воины и ветераны, рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик.

С 2002 года по решению Государственной думы Федерального Собрания России 23 февраля стал нерабочим днем, и эта дата отмечается как День защитника Отечества в соответствии с федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России».

24 марта 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания праздника в законе слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)», а также изложить в единственном числе понятие «защитник».

Зашита своего Отечества – святая обязанность всех мужчин, поэтому 23 февраля в России является народным праздником всех будущих воинов и отмечается во всех семьях, детских садах, школах, высших учебных заведениях и рабочих коллективах. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ

Безусловно, многое зависит от того, есть ли в семье те, кто участвовал в боевых действиях или же служил в армии. Но обязательно выполняется ряд традиций. Среди них – чествование ветеранов боевых действий и возложение цветов к памятным местам. Также в городах России проводятся праздничные концерты и мероприятия.

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Теги: день защитника отечества, выходной, государственные праздники
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