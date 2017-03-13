В Миассе пенсионер отдал мошенникам 70 тыс. рублей по схеме «ваш внук попал в беду»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) пенсионер, желая помочь внуку, якобы попавшему в дорожно-транспортное происшествие, отдал мошенникам 70 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Горожанин 1940 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился внуком, и сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие, поэтому необходима крупная сумма денег», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По просьбе мужчины пенсионер передал 70 тыс. рублей незнакомой девушке. Спустя некоторое время выяснилось, что внук в ДТП не попадал.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления.