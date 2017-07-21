В Миассе лжестроитель домов отправлен в колонию на 3 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Миасский горсуд (Челябинская область) приговорил к трем годам исправительной колонии общего режима местного жителя, который собирал деньги с горожан, обещая построить деревянные дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, мужчина разместил в газете объявление о том, что оказывает услуги по изготовлению и монтажу деревянных домов. В мае 2015 года к нему обратилась жительница Миасса, которая решила построить на своем участке жилой дом. Злоумышленник договорился с клиенткой о производстве работ, не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства. В качестве предоплаты для приобретения стройматериалов и выполнения работ он получил 265 тыс. рублей. Таким же способом с апреля по июнь того же года мужчина получил в качестве предоплаты за возведение четырех строений еще 245 тыс. рублей. Деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.

«Суд признал его виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, и одного – частью 3 той же статьи. Путем частичного сложения наказаний мужчина приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима. Гражданские иски о возмещения материального ущерба удовлетворены на сумму 135 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что осужденный вину не признал, однако она нашла свое подтверждение в материалах дела и в показаниях свидетелей и потерпевших.

При назначении вида и размера наказания суд учел, в том числе, наличие у мошенника несовершеннолетних детей, возмещение ущерба одному потерпевшему, просьбы другого дать злоумышленнику шанс возместить причиненный убыток.

Приговор не вступил в законную силу.